Musikverein Lochau: Einladung zum traditionellen „Konzert zur Frühlingszeit“

Lochau. Unter dem Motto „Wilde Seele“ lädt der Musikverein Lochau am kommenden Samstag, 27. April, um 20 Uhr alle Freunde der gepflegten Blasmusik zum traditionellen Frühlingskonzert in die große Sporthalle.

Unter anderem sind Stücke wie „The Falls“ (Rossano Galante), „Orakel des Sirocco“ (Robert Sheldon), „Keltische Hochzeit“ (Jeremy Bell), „Die Arche Noah“ (Bert Appermont), „Music for Happiness“ (Gerald Oswald), „Three Aspects of Kurt Weill“ (Arr. Peter Kleine Schaars), „Porgy and Bess“ (George Gershwin) und „Eighties Flashback“ (Arr. Paul Murtha) zu hören. Durch den Konzertabend führt Kulturreferentin Petra Rührnschopf.