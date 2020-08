Musikverein Lochau: Den Dorffest-Kuchen ohne „Dorffest“ genießen

Lochau. Nach der „Corona“-bedingten Absage des traditionellen „Lochauer Dorffestes“ lud der Musikverein Lochau mit einer großen Kuchenaktion die Ortsbevölkerung zum kulinarischen Fest im privaten Kreis.

Da wurde eine ganze Woche lang fleißig gebacken und die Bestellungen entgegengenommen. Am Sonntag waren dann die Musikanten in großer Zahl im ganzen Ortsgebiet unterwegs, um die wahren „Meisterwerke“ als genüssliche Nachspeise zu Mittag bzw. für den Kaffee und Kuchen am Nachmittag auf Wunsch auch zuzustellen. An die 400 Stückle wurden an diesem Tag in Lochau und Umgebung verzehrt.