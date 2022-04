Musikschule wurde gestürmt

Nicht nur draußen ging es nach zurückkehrendem Winter stürmisch zu, sondern auch in der Rheintalischen Musikschule war am Tag der offenen Tür einiges los.

Lustenau Die Türen standen wirklich weit offen, denn anders hätten die vielen Besucherinnen und Besucher gar keinen Platz gefunden, so groß war an diesem 2. April das Interesse an den Möglichkeiten, die die Schule bietet.

Zahlreiche Anmeldungen für das nächste Schuljahr

Das Sekretariat hatte alle Hände voll zu tun, galt es doch die gigantische Zahl von 108 Anmeldungen entgegenzunehmen und Bögen auszufüllen. Auch im Jazzseminar in der Bildgasse und in der Alten Schule in Höchst gab man sich die Türklinke in die Hand. Ein gutes Zeichen, dass auch im Herbst die zahlreichen Unterrichtszimmer wieder mit Leben und Eifer erfüllt werden.