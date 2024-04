Musikschule wird bespielt

Die Rheintalische Musikschule lädt kommenden Samstagvormittag zum Tag der offenen Tür.

Der Samstagmorgen wird musikalisch. Und zwar an drei Standorten. Ob im Musikschulhauptgebäude in der Maria-Theresien-Straße in Lustenau, im Lustenauer Jazzseminar in der Bildgasse oder in der Alten Schule in Höchst am Kirchplatz: An allen drei Orten dürfen Kinder und Erwachsene die verschiedensten Instrumente bestaunen, bespielen und in Händen halten. „Die Kinder können sich alles anschauen und entdecken vielleicht ihr Instrument, das sie lernen möchten“, so Nigsch. Die Lehrpersonen der Musikschule informieren über ihre Instrumente. Neben dem Spielen eines Instrumentes wird in der Rheintalischen Musikschule auch der Tanz sowie der Gesang unterrichtet. Auch in diese Fächer kann hineingeschnuppert und vielleicht eine neue Passion entdeckt werden.