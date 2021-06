Musikschule bot interessante Einblicke

Bregenz (BRK) – Am 11. und 12. Juni veranstaltete die Landeshauptstadt Bregenz in ihrer Musikschule zwei „Tage der offenen Tür“ für alle Interessierten. Sowohl in der Villa Liebenstein als auch im Haus Grunenthal und bei Schoeller2Welten wurde über das gesamte Spektrum des Unterrichtsangebotes informiert.

Sogar Instrumente konnten von den Besucherinnen und Besuchern vor Ort ausprobiert werden. Das Ganze fand natürlich vor dem Hintergrund eines eigens erstellten COVID-19-Konzeptes statt, wodurch der Zugang zu allen Häusern gewährleistet werden konnte.

Zahlreiche Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern nahmen die Gelegenheit wahr und ließen sich vom engagierten Team der Musikschule mit Vielseitigkeit, Kreativität und Qualität überzeugen und begeistern. Die Schule braucht sich auch nicht zu verstecken. Das breit gefächerte Angebot reicht von Barock über Klassik, Pop und Rock bis hin zum Jazz und hält somit für jede und jeden etwas bereit. Auch an Musikinstrumenten findet man von A wie Akkordeon bis Z wie Zither so ziemlich alles.