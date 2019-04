Musikperformance mit Saxophon

Das Duo „eventuell“ gastierte im Kunstforum Montafon und spielte zur Ausstellung "Aus analogen Archiven".

Es war sehr speziell das Konzert des Saxophon Duos „eventuell“, das am vergangenen Freitag Abend im Kunstforum Montafon zu sehen und zu hören war. Denn nicht die musikalische Untermalung zur Ausstellung gab es an diesem Abend von den zwei smarten jungen Schweizer Musikerinnen, sondern regelrecht eine Performance mit diversen musikalischen Aspekten, die das Hauptaugenmerk auf das Saxophon legte.

„Die Musik ist hierbei nicht als Ergänzung zur Ausstellung zu sehen, sondern trifft sich auf der gleichen Ebene wie die bildende Kunst, die hier zu sehen ist“, umreißt Judit Villiger, einer der ausstellenden Künstlerinnen von „aus analogen Archiven“ die Intention des Konzerts in ihrer kurzen Einführung. Die Stücke seien allesamt extra zu der Ausstellung komponiert und konzipiert worden. „Es ist ein Konzert, das unter anderem auch sehr raumbezogen ist und lädt die Zuhörer und Zuschauer auch ein, den Musikerinnen zu folgen“, so Villiger. So gab es an diesem Abend Klagerlebnisse der speziellen Art mit Gläsern, Stimme und eben dem Saxophon. Und dies alles auch aufgeteilt in diversen Ecken oder Plätzen des Kunstforums. Somit entstand einerseits ein Dialog zwischen den beiden Berufsmusikerinnen und dem Publikum und andererseits auch ein Dialog zwischen den beiden Saxophonistinnen, der immer wieder durch spezielle Effekte verstärkt oder unterbrochen wurde.