Musikmittelschule verbreitet Weihnachtsstimmung

Die MMS Bergmannstraße lädt zu Weihnachtsvorspielabend und Weihnachtskonzert.

Dornbirn. Wie in den vergangenen Jahren stimmen die Dornbirner Musikmittelschüler auch heuer auf das Fest der Feste ein. Seit Wochen sind die musikalischen Jugendlichen am Proben, um ihr Publikum in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Los geht es am Mittwoch, 20. Dezember 2023, 18.30 Uhr, in der Pfarrkirche St. Sebastian in Dornbirn Oberdorf mit dem ersten Auftritt der ersten Musikklasse der Musikmittelschule. „Die Kinder werden im Klassenchor singen, auf ihren Instrumenten vorspielen, was sie seit Schulbeginn gelernt haben und tanzen“, so der Direktor der Musikmittelschule Axel Girardelli. Als Extra gibt es einen Gastauftritt des Schulchores der Volksschule Mittelfeld. Beim Vorspielabend der ersten Klasse gilt freier Eintritt und freie Platzwahl.