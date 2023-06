Musikmittelschule lädt zum Musical

In „CLUB 8“ zeigen 120 Schüler und Schülerinnen im Kulturhaus ihr Können.

Dornbirn. Die Kinder einer Schule treffen sich auf dem Schulhof. Acht von ihnen verabreden sich, weil sie am Nachmittag die alte Villa am Rande des Ortes besuchen wollen. In dieser Villa gibt es einen besonderen Dachboden, den die Schülerinnen und Schüler unbedingt sehen wollen. Als sie im Haus sind, gibt es plötzlich einen lauten Knall und einen greller Blitz – dann sind die Jugendlichen verschwunden und finden sich in verschiedenen Welten wieder. Was sie in der Eiswelt, der Waldwelt, der Feuerwelt und der Indianerwelt erleben und wie sie die bedrohten Welten retten wollen, erfahren die Besucher des Musicals „CLUB 8“ am 22. und 23. Juni 2023, jeweils um 19.30 Uhr im Kulturhaus Dornbirn.