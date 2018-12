Musikmittelschule brillierte AmBach

Musikalische Einstimmung auf Weihnachten

Während sich Direktor Thomas Kirisits bei den Schülern, dem Team der Kulturbühne Ambach, sowie seinen Kollegen bedankte, bedankten sich die Zuschauer bei den Akteuren für den stimmungsvollen Abend mit einem tosenden Applaus. Und das die Freude am musizieren das Wichtigste an diesem Abend war sah man an den strahlenden Augen der jungen Musikern. LOA