Musikmittelschüler sorgen für Weihnachtsstimmung

Die MMS Dornbirn lädt am 22. Dezember zum Weihnachtskonzert in die Pfarrkirche Hatlerdorf ein.

Dornbirn. Mit dem traditionellen Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche Hatlerdorf stimmt die Musikmittelschule Dornbirn jedes Jahr auf das Fest der Feste ein. Schüler der 2a, 3a und 4a Klasse werden dabei ihr musikalisches und gesangliches Können unter Beweis stellen. Unterstützung bekommen die Dornbirner Musikmittelschüler in diesem Jahr vom Vinzentiner Mädchenchor unter der Leitung von Clara Sattler. Die Mädchen aus Brixen werden zur Generalprobe am Freitag anreisen, das Wochenende bei Gastfamilien in Dornbirn verbringen und am Sonntag nach dem Konzert wieder zurück nach Südtirol fahren.