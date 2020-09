Musikfreunde starteten in den Herbst

Die Bürgermusik Klaus lud kürzlich zur diesjährigen Jahreshauptversammlung und gleichzeitig zum Sommerfest.

Vereinsobmann Simon Thöni konnte dabei zahlreiche Mitglieder der Klauser Bürgermusik bei der diesjährigen Generalversammlung im Garten von „Fahnengota Anna“ begrüßen und bedankte sich bei allen für ihren Einsatz im abgelaufenen Jahr. Insgesamt absolvierten die Musikanten im vergangenen Jahr 47 Vollproben und 20 Ausrückungen – Highlights waren neben dem Musikball, dem Herbstkonzert auch die Musikweihnacht. In weiterer Folge gab es auch einige Änderungen im Vereinsvorstand: Nadine Morscher gab ihr Amt als Kassiererin an Tobias Willam ab und Manuela Vonbun übergab die Betreuung der Homepage an Linda Fritsch als neue Beirätin im Vorstand. Ebenso wurde Simon Längle als Beirat in den Vorstand gewählt und Elisa Willam übernimmt das Amt der Notenarchivarin.