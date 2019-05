Musikernachwuchs auf großer Bühne

Harmonie Altach lud zum Jugend Vorspielabend

Altach. Eigentlich stecken die Mitglieder der des Musikvereins Harmonie Altach mitten in den Vorbereitungen auf das große Bezirksmusikfest vom 14. – 16. Juni. Trotzdem war klar der Nachwuchs darf deswegen nicht zu kurz kommen, der Vorspielabend der Kinder und Jugendlichen als ein Fixpunkt im Kalender findet in gewohnt großer Atmosphäre statt. Ein Beleg für den großen Stellenwert der Jugendarbeit der Altacher Musikanten von der sich auch Blasmusikverbands Landesobmann Wolfram Baldauf ein Bild machte. Die beiden Jugendreferentinnen Sarah Koller und Nadine Märk führten gekonnt durch den Abend, der mit dem Auftritt der Kinderkapelle unter der Leitung von Anna Müller seinen gelungenen Auftakt fand. Im Anschluss daran waren die sogenannten „Frischlinge“ an der Reihe. Insgesamt neun Kinder, welche im ersten Jahr ihrer musikalischen Ausbildung stehen, feierten dabei ihre gelungene Bühnenpremiere. Als Beleg für die hervorragende Nachwuchsarbeit wurden dann neun weitere Kinder und Jugendliche ausgezeichnet die verschiedene Musikerleistungsabzeichen erfolgreich absolviert haben.