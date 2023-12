Musikerduo sorgt für Weihnachtsstimmung

Für viele ist es schon fast Tradition, vor Weihnachten auf eines der Konzerte von Nina Fleisch (voc.) und Ekkehard Breuss (git., voc.) zu gehen und dabei ganz tief in die Winter- und Weihnachtsstimmung einzutauchen. Zum mittlerweile dritten Mal finden die Winterkonzerte statt. Diesmal an fünf Terminen, in wunderschönen Kirchen - verstreut über´s ganze Land: Rankweil, Bregenz, Schruns, Feldkirch und Altach.

Ekkehard und Nina präsentieren auf ihre berührende Art Lieder, die zur Jahreszeit passen, tief berühren und zu Einkehr und einer kleinen Auszeit einladen. Besucher der letzten Jahre geben mit Begriffen wie „heilsam“, „tiefsinnig“, „herzergreifend“ und „Therapie“ einen Eindruck über die Kraft der Inpretationen, die die Besucher erwarten. Nina und Ekkehard stellen sich mit nur einer Gitarre und zwei Stimmen pur und mit nackter Ehrlichkeit in den Dienst der schönen Klänge und wollen Herz und Seele aller Anwesenden erreichen. „Wir brauchen das ab und zu alle“ sagt Nina Fleisch und weiß von der Kraft der Musik und wie sie Transformation und Heil begünstigen kann. Wunderschön ist auch das gemeinsame Singen am Ende des Konzertes sein, zu Leise rieselt der Schnee und Stille Nacht. Ekkehard und Nina freuen sich über jede*n einzelne*n Besucher*in und nehmen auch Ticketreservierungen per Mail entgegen (an nina@fleisch.cc).