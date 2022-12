Musikerduo sorgt für Weihnachtsstimmung

Sängerin Nina Fleisch und Gitarrist Ekkehard Breuss in den Kirchen von Rankweil und Altach.

Schon fast Tradition und doch noch frisch in der musikalischen Kirchenlandschaft: Sängerin Nina Fleisch und Gitarrist Ekkehard Breuss geben zum mittlerweile dritten Mal ihre Winterkonzerte. Am Samstag, 10. Dezember um 17 Uhr in der Rankweiler St. Josef Kirche und sieben Tage später am Samstag, 17. Dezember um 16 Uhr in der St. Nikolaus Kirche in Altach, Einlass jeweils 45 Minuten vor dem Beginn, wird das neue Musikerduo für vorweihnachlichte Klänge sorgen. Weihnachtslieder runden das Repertoire zwar ab, stehen aber nicht im Mittelpunkt der winterlichen Konzertreihe. Ekkehard und Nina präsentieren gekonnt und feinfühlig Lieder, die zur Jahreszeit passen, besinnlich und berührend sind und zu Einkehr und einer Atempause einladen. Besucher der letzten Jahre sprechen von seelischer Verbundenheit, Metamorphose und sogar Therapie. Die beiden Musiker stellen sich mit einer Gitarre und zwei Stimmen pur und mit nackter Ehrlichkeit in den Dienst der Zuhörenden, mit nur einem Ziel vor Augen: Herz und Seele aller Anwesenden mit jedem einzelnen Ton zu erreichen. „Wir brauchen das ab und zu alle“ sagt Nina Fleisch und weiß von der Kraft der Musik und wie sie Transformation und Heil begünstigen kann. Ekkehard und Nina freuen sich über jeden einzelnen Besucher. „Letztes Jahr mussten wir in Rankweil leider einige Besucher wieder gehen lassen, weil die Kirche voll war“ sagt Ekkehard Breuss und erklärt: „Deshalb haben wir dieses Jahr in Rankweil die größere St. Josefs-Kirche gewählt, um auch alle Konzertgäste unterzubringen. Wir freuen uns auf Euch“. Seit fast einem Jahrzehnt produzieren und musizieren Nina Fleisch und Ekkehard Breuss gemeinsam und sind in der Szene längst nicht mehr wegzudenken. Für die Winterkonzerte in Rankweil und in Altach hat sich das Duo in den letzten Wochen auf professioneller Basis bestens vorbereitet und verspricht den Gästen wieder unvergessliche Stunden in einer ganz speziellen Atmosphäre.