Musikball 2024 in Hohenweiler

Dabei sein war alles!!

Am Freitag den 27.01.2024 lud der Musikverein Hohenweiler mit Obmann Peter Steurer zum Musikball 2024 in den Hokus Hohenweiler. Unter dem Motto „Olympische Spiele- dabei sein ist alles“ waren im Festsaal unzählige Sportler vertreten. Fußballspieler, Boxer, Tennisasse, Rennfahrer, Turner, Basketballer, Cheerleader und viele andere Athleten waren anzutreffen. Aber auch Zitronen, Harlekins, Blumen, Flammen, Piraten und Märchenfiguren bevölkerten den Hokus. Der bekannte Musikball lockte die Gäste nicht nur aus den anderen Leiblachtalgemeinden an, auch Besuchern aus den grenznahen deutschen Ortschaften war der Weg nach Hohenweiler nicht zu weit. Prinzessin Desiree und Prinz Florian, das aktuelle Prinzenpaar aus Hörbranz, samt ihrem Seerosengefolge und begleitet von den Hörbranzer Raubrittern und den Leiblachtaler Schalmeien stattete dem Musikverein einen Besuch ab. Die Prinzenpaarshow wurde aufgeführt, die begehrten prinzlichen Orden wurden an ausgesuchte Personen überreicht und die neuen Gesetze der Faschingsregenten für Hohenweiler wurden verkündet. Die Leiblachtaler Schalmeien, an diesem Abend wieder in bester Spiellaune, verwandelten den Hokus mit ihren Originalen Instrumenten in einen Faschingshexenkessel. Bei der großen Balltombola des Abends konnten sich viele glückliche Gewinner über ihre tolle Preise freuen. Mit Supreme hatten die Hohenweiler Musiker eine Tanzband der Extraklasse für ihre Veranstaltung gewinnen können und die Ausnahmemusiker sorgten dafür, dass die Tanzfläche den ganzen Abend bestens gefüllt war.