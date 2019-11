Musikalisches Wochenende im Löwensaal

Zu zwei Konzertabenden strömten die Gäste in den Löwensaal, eingeladen hatte die Bürgermusik.

Hohenems. Zur Einstimmung des Publikums spielten die Musikanten der Klangschmiede unter Leitung von Stefan Mathis. Arabian Dances, The Lion King, bereits die Jungmannschaft der BM hat es schon drauf, die Gäste in Konzertstimmung zu versetzen. Am Samstag- und Sonntagabend begeisterte dann die Bürgermusik mit ausgesuchten Arrangements. Andreas Gamper dirigierte seine Frauen und Mannen souverän durch das Programm, von Offenbach bis Geatano Fabiani. Die Jüngsten der Emser Bürgermusik hatten an diesem Wochenende noch keinen großen Auftritt, diesen absolvieren die „Melodie-Monsterle“ erstmals im kleinen Kreis im Probenkokal.