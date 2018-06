Musikalisches Wochenende beim Sandarfäscht

Bereits am Freitagabend ging es mit der Bürgermusik Höchst und dem Musikverein Schnepfau musikalisch los.

Es ging hoch her am Festwochenende in der Sandstraße, wo der Musikverein Concordia nicht nur sein Vereinsheim betreibt, sondern auch jedes Jahr die Bevölkerung zum beliebten Sandarfäscht einlädt. Nachdem am Freitag mit einem musikgeladenen Abend das Fest gestartet wurde, folgte am Samstagnachmittag der Umzug der Jugendmusikkapellen. Angeführt von ihren Paten marschierten die Musikanten mit wehenden Fahnen über die Sandstraße zum Festplatz, wo sie ein fulminantes Musikprogramm auf der Festbühne bestritten. Die Gäste genossen bei strahlendem Sonnenschein einen urigen Tag und ließen sich begeistern von den Klängen der Musikkapellen. Trotz den anstrengenden Tagen vorher, begaben sich zahlreiche Freunde des Musikvereins am Sonntagvormittag zum traditionellen Festgottesdienst, zelebriert von Pfarrer Thomas Sauter. Den Frühschoppen genoss man mit Klängen des MV Concordia, der Jugend- und der Schlümpfemusik. Ein musikgeladenes Wochenende, das von den Concordianern in gewohnter Manier zu einem absoluten Highlight stilisiert wurde.