Musikalisches Gastspiel in der Guthirtenkirche

Mit ihrem traditionellen Konzert begeisterte die Familie Breuss ihr Publikum in der Hasenfelder Kirche.

Lustenau. Dem traditionellen Gastkonzert in der Guthirtenkirche fieberten Freunde gehobener musikalischer Darbietungen schon lange entgegen. Mutter Christine hat Lustenauer Wurzeln und kommt immer wieder gerne mit Gatten Ingold und ihren drei Kindern Stephanie, Lukas und Clemens in die Marktgemeinde. Instrumental und gesanglich perfekt aufeinander abgestimmt, sind die Konzerte in der akustisch bestens geeigneten Guthirtenkirche ein wahrer Ohrenschmaus. Pfarrer Anton Cobzariu und Kulturreferent Daniel Steinhofer sorgten für den gebührenden Rahmen.

Stephanie und Lukas Breuss brillieren nicht nur gesanglich, sondern auch auf ihren Instrumenten, der Violine und der Viola. Mit seiner Tenorstimme fügt sich Clemens Breuss in das Ensemble ein. Mit „Cantate Domino“ von Mark Hayes wurde das Konzert eröffnet, begleitet von Ingold Breuss am Klavier. Dem „Ave verum corpus“ von Karl Jenkins in gleicher Besetzung folgte das „Moderato“ aus „Drei russische Volkslieder“ von Michail Iwanowitsch Glinka. Hohe Flexibilität in der Zusammensetzung bewies die Musikfamilie beim „Ave Maria“ von Peter Kuntner, bei dem Violine, Klavier und die zwei Männerstimmen zum Einsatz kamen.