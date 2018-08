Musikalischer Sommer im Freudenhaus Lustenau

Drei spannende Musikabende erwartet die Besucher kommenden Woche im Freudenhaus.

Lustenau. Nach zwei ausverkauften Vorstellungen von Stermann & Grissemann, die trotz Hitze, wolkenbruchartigem Regen und Stromausfall von den Entertainern souverän moderiert wurden, geht es in Kürze und zwei Super-Brass-Formationen aus den USA und Rumänien sowie einem bewährten Gast aus London im Freudenhaus Lustenau in eine neue Runde.

Am 14. August geben sich die sieben Brüder „from the south side of Chicago“, das Hypnotic Brass Ensemble auf der Freudenhaus-Bühne die Ehre. Das Hypnotic Brass Ensemble beeindruckt mit einem einzigartigen Sound zwischen Jazz, Funk und Hip Hop. Und das kommt nicht von ungefähr: Die Jungs sind allesamt Söhne der Jazz-Legende Phil Cohran, der an der Seite von Größen wie Chaka Khan, Earth Wind and Fire oder im Arkestra von Sun Ra musiziert hat.

Zwei Tage später, am 16. August gastiert dann Fanfare Ciocărlia in Lustenau. Die zwölfköpfige Balkan-Brass Band aus dem Roma-Dorf Zece Prăjini im Nordosten Rumäniens gelten als Pioniere des Balkan Brass und der Balkan Beats. Mit ihrer Geschwindigkeit und Dynamik, mit komplexen Rhythmen und temporeichen Soli von Klarinette, Saxophon und Trompete und ihrem Spielwitz hat sich Fanfare Ciocărlia seit dem Start ihrer internationalen Karriere im Jahr 1997 weltweite Anerkennung erspielt und gilt als eine der erfolgreichsten Roma-Kapellen Europas. Seit ihrem internationalen Durchbruch hat Fanfare Ciocărlia mehr als 2.000 Konzerte in über 70 Ländern gespielt.

Gabby Young mit neuem Sound

Und was wäre ein Freudenhaus-Sommer ohne ein Konzert mit Gabby Young und ihrer neuen Band? Der etwas nostalgische Circus-Swing der Other Animals ist allerdings Geschichte, denn mit ihrem Mann und Co-Autor Stephen Ellis präsentiert die Londonerin nun einen etwas elektronischeren und moderneren Sound. „Wir freuen uns bereits auf spannende Musikabende und zahlreiche Besucher“, so Organisator Willi Pramstaller.

Veranstaltungstipp:

Freudenhaus Lustenau

Dienstag 14. August, 20:30 h

Hypnotic Brass Ensemble

Donnerstag 16. August, 20:30 h

Fanfare Ciocărlia

Freitag 17. August, 20:30 h