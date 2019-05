Musikalischer Muttertagsgruß

Schützenmusik Sulz unterhielt aber nicht nur alle Mütter

Sulz. Am Vorabend des Muttertags lädt der Schützenmusikverein Sulz bereits seit vielen Jahren in den Mehrzwecksaal der Volksschule und überbringt allen Müttern so symbolisch mit seiner Musik einen klingenden Blumenstrauß. Kleine Geschenke in Form von Süßigkeiten gab es bereits zuvor am Eingang, ehe Obmann Andreas Bechter die zahlreichen Gäste, darunter Vizebürgermeister Klaus Baldauf, die anwesenden Ehrenmitglieder und verschiedene Abordnungen benachbarter Musikgruppen begrüßen konnte. Moderator Wolfgang Mittempergher führte dann mit seinem gewohnt staubtrockenem Humor beschwingt, mit viel Augenzwinkern und passenden Witzen durch das abwechslungsreiche Programm. Im ersten Teil führte dann die musikalische Reise quer durch das ganze Spektrum der Sulner Musiker, bei denen der erste im Herbst inthronisierte Kapellmeister Andreas Ganahl, zuerst einen gebührenden Auftritt und dann seine musikalische Feuertaufe bestens absolvierte.