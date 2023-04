Musikalischer Marktbesuch

Die Reihe „Orgelmusik zum Dornbirner Markt“ startet am 6. Mai 2023.

Dornbirn. Der Dornbirner Wochenmarkt ist gerade am Samstag ein beliebter Treffpunkt. Zu einem frühlingshaften Marktbesuch gehört im Mai und im Juni auch ein Abstecher in die Stadtpfarrkirche St. Martin. Hier startet am kommenden Samstag wieder die Reihe „Orgelmusik zum Dornbirner Markt“. „Mit acht Kurzkonzerten an der historischen Behmann-Orgel von 1927/28 gibt es ein schönes kulturelles Angebot, das zur Entspannung während des hektischen Marktbetriebes einlädt“, so Organisator und Organist Rudolf Berchtel.