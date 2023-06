Musikalischer Genuss und Shopping im Einklang

Inside Dornbirn lud zu „Klassik inside“ in die Mitgliederbetriebe.

Dornbirn. 29 Musikerinnen und Musiker in dreizehn Geschäften sorgten vergangenen Samstag, 17. Juni für eine ganz besondere Atmosphäre in der Dornbirner Innenstadt. Unter dem Motto „Die Frequenz macht die Musik“ veranstaltete inside Dornbirn ein gelungenes Konzert-Event rund um den Marktplatz. „Musikerinnen und Musiker brauchen Applaus, den wir umgekehrt gerne spenden“, so inside-Geschäftsführerin Heidi Mark. Für diesen Applaus spielten 29 Vorarlberger Nachwuchsmusikerinnen und -musiker – kuratiert von den Pforte-Gründern Claudia und Klaus Christa – in ausgesuchten Dornbirner inside Geschäften musikalische Werke. Dreizehn verschiedene Besetzungen von Cello solo bis zum Streichquartett, von Bach bis Beethoven begeisterten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die so Shoppingvergnügen perfekt mit Konzertgenuss in Einklang bringen konnten. Statt im großen Konzertsaal gab es die Möglichkeit, in kleinen und feinen Räumlichkeiten einmal Musik „beinahe zum Anfassen“ zu erleben.