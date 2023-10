Musikalischer Geburtstagshöhepunkt

Der Hohenemser Chor JOY feiert sein 25-jähriges Jubiläum zwei Jubiläumskonzerten.

Hohenems. Endspurt für das große Jubiläumswochenende hieß es kürzlich für den Hohenemser Chor JOY, der zum Probenwochenende an den Sulzberg geladen hatte. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens, lädt der Chor unter der Leitung von Jürgen Waibel am Samstag, 21. Oktober (ab 19.30 Uhr) zum Jubiläumskonzert und Sonntag, 22. Oktober (10.30) zur Matinee mit dem Männerchor Diepoldsau-Schmitter als Gastchor in den Hohenemser Löwensaal

Spezieller Jubiläumswein

„Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt. Zu unserem besonderen Ereignis haben wir in Zusammenarbeit mit dem Weingut 20er Schulz in Göttlesbrunn einen feinen Jubiläumscuvée (weiss und rot) geschaffen“, so Chorleiter Waibel stolz. Das Publikum darf sich bei den Auftritten auf eine bunte Vielfalt an Liedern freuen. Die Proben laufen derzeit auf Hochtouren, denn das Jubiläum „soll schließlich gebührend musikalisch gefeiert werden“, betont Waibel.

Ursprung in der Kirche

Der Hohenemser Chor, der 1998 gegründet wurde, startete einst mit Gospels, David-Liedern und Mundartsongs. Chorleiter Jürgen Waibel ist zugleich der Gründer von JOY. „Es wurde in der Hohenemser Pfarre St. Konrad unter den Kirchenbesuchern eine Umfrage gestellt, bei der herauskam, dass ein Jugendchor in der Pfarrei fehlt. So bekam ich sozusagen den Auftrag und nach einigen Telefonaten mit einigen Kindergartenpädagoginnen, war unser Chor geboren“, erinnert sich Waibel an die Anfänge zurück. Mit zwölf Personen startete der Chor, heute zählt man rund 42 Mitglieder, inklusive eigener Band. Alle 14 Tage treffen sich die Sängerinnen und Sänger im Probelokal zum gemeinsamen Musizieren. Auch der Chor-Name steht für sich: Die Freude am Singen, an der Stimmbildung, an Probenwochenenden und dem gemeinsamen Auftritt ist auch nach über einem Vierteljahrhundert nach wie vor bei allen Vereinsmitgliedern groß.

Buntes Repertoire

Das Repertoire von JOY besteht aus modernen Kirchenliedern, Filmmusik, Mundartsongs bis hin zu Austro-Pop und wurde mit den Jahren stetig erweitert. „Das Programm suche ich aus, aber wenn ein Konzert ansteht, können alle Mitglieder zusätzlich noch Vorschläge bringen“, erklärt der engagierte Chorleiter. Und so darf sich das Publikum am 21. und 22. Oktober auf einen garantiert abwechslungsreichen und vor allem überraschenden Abend bzw. die Matinee mit Schweizer Verstärkung freuen.