Musikalischer Auftakt unter freiem Himmel

Am Dienstagabend gab die Stadtmusik Dornbirn ein Konzert im Klostergarten.

Dornbirn. Ein gelungenes Comeback nach längerer musikalischer Zwangspause gab die Stadtmusik Dornbirn mit einem Platzkonzert. Der Garten des Franziskanerklosters an der Marktstraße bot den passenden Rahmen für die musikalische Darbietung unter freiem Himmel und auch genügend Abstand für Musikanten und Besucher. Bevor Kapellmeister Christof Weidinger den Taktstock hob, begrüße Obmann Robert Schneider die Zuhörer und gab einen kurzen Einblick in das Vereinsleben, das wegen der Pandemie aus dem gewohnten Rahmen fiel. Den musikalischen Genuss direkt vor der eigenen Haustür ließen sich Guardian P. Maxentius und Pater Wenzeslaus jedenfalls nicht entgehen. Unter den Besuchern waren auch Bürgermeisterin Andrea Kaufmann mit Tochter Julia, Vizebürgermeister Martin Ruepp als Obmann des Freundeskreises, und Stadträtin Marie-Louise Hinterauer. Etwas später gesellte sich auch der Lecher Bürgermeister Ludwig Muxel dazu.

Klosterfest am 18. September

Klostervater Elmar Mayer sprach zum Abschluss von einer Premiere der Stadtmusik, die in großer Besetzung aufspielte. „Nachdem die Stadtmusik Dornbirn jedes Jahr das Klosterfest organisiert, sei der Freundeskreis darum bemüht, verschiedene Vorkehrungen für das alljährliche Fest im Klostergarten am 18. September zu treffen“, so Mayer. Er erwähnt auch die Informationsschrift, die rechtzeitig zur Veranstaltung erscheinen wird. Darin sei unter anderem die gesamte Sanierungsphase dokumentiert. Und nachdem die Stadtmusik bereits zum Inventar des Franziskanerklosters zähle, bekomme dieses Konzert jedes Jahr zum Saisonabschluss des Dornbirner Musikvereins einen fixen Platz im Veranstaltungskalender des Klosters. EH