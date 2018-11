Musikalische Weltreise im vollbesetzten KOM

Herbstkonzert der Altacher Harmonie

Davor zum Auftakt war bereits der Nachwuchs am Werk, altersgerecht geteilt in Kinder – bzw. Jugendkapelle. Die Jüngsten, geleitet von Anna Müller, bei den vorwiegend das Erlernen der Grundbegriffe ihrer Instrumente im Vordergrund steht, verblüfften das Publikum, darunter auch ein sichtlich begeisterter Pfarrer Rainer Büchel mit ihrem souveränen Auftritt. Da schlummert das eine oder andere Nachwuchstalent, ebenso wie in den Reihen der Jugendkapelle von Josef Eberle, die das Publikum ebenso zu überzeugen wusste. Um den Nachwuchs muss man sich in Altach keine Gedanken machen, die kreisen in den Köpfen des Vereins rund um Obmann Christoph Märk schon viel in Richtung des kommenden Jahrs. Zum 130 – jährigen Vereinsjubiläums steigt am 14.-16- Juni das Bezirksmusikfest in Altach. Erwartet werden dabei 40 Musikvereine und 50 Jugendkapellen. Auf der Suche ist diesbezüglich noch nach freiwilligen Helfern, die sich jederzeit gerne bei den Verantwortlichen melden dürfen. CEG