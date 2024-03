Musikalische Vielfalt der Wälder Chorlandschaft

In Schwarzenberg zeigten beim Chorfenster über 200 Sängerinnen und Sänger ihr Können.

Schwarzenberg. Einen riesigen Erfolg feierten acht Bregenzerwälder Chöre beim „Chorfenster“ im Angelika-Kauffmann-Saal in Schwarzenberg. Die teilnehmenden Chöre mit rund 200 Sängerinnen und Sängern boten einen interessanten Einblick in die vielseitige Chorlandschaft der Region. „Nicht der musikalische Wettstreit steht beim Chorfenster im Vordergrund, sondern die musikalische Vielfalt und das gemeinsame Musizieren“, betonte Hermann Hörtnagl, Obmann des Chorforums Bregenzerwald.

Mit feinstem Chorklang begeisterte die sechs Sängerinnen der Formation „Ingsunga“ das Konzertpublikum. Der Kirchenchor Lingenau und der Chor St. Martin Alberschwende unter der Leitung von Irmtraud Köb und Mathias Wachter spannten eindrucksvoll eine weiten musikalischen Bogen vom Kirchenlied über den schwungvollen Evergreen „You are My Sunshine“ bis zur Uraufführung von „Dreimal hoch (Mathias Wachter). Mit dem Abba-Hit „Thank You for the Music“ klang ein wunderschönes und vielseitiges Chorfenster aus, bei dem Bregenzerwälder Chöre einmal mehr ihr vielseitiges Können unter Beweis gestellt hatten. Mit einem gemeinsamen Lied sorgten die Sängerinnen und Sänger zusammen mit dem Publikum für einen beeindruckenden Schlussakkord. ME