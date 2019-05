„Musikalische Spaziergänge“ im Hohenemser Rittersaal

Hohenems. Am Samstag, dem 11. Mai, lädt das Kammerorchester Hohenems Arpeggione um 20 Uhr zum dritten Abonnementkonzert in den Rittersaal des gräflichen Renaissancepalastes Hohenems.

Am 15. Juni folgt das Konzert Sonderkonzert mit jungen Musikern aus aller Welt „Sterne von morgen“ und am 6. Juli mit „Dixit Dominus“ im Palasthof das Highlight des heurigen Konzertzyklus. Der Kartenvorverkauf erfolgt über die Tourismus & Stadtmarketing Hohenems GmbhH. In der Marktstraße2 (Tel.: 05576 / 42780, Tourismus@hohenems.at) sowie über oeticket.com, laendleticket.com und die Sparkassen, Raiffeisen- und Volksbanken. Restkarten gibt es an der Abendkasse mit einem Preisaufschlag von fünf Euro.