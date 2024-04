Musikalische Ostergrüße

Dalaaser und Waldner Musikanten luden gemeinsam zum Osterkonzert in den Kristbergsaal.

Ganz im Zeichen der Liebe stand das diesjährige Osterkonzert der Harmoniemusik Dalaas und Harmoniemusik Wald a. A. Kapellmeisterin Valentina Pisoni (Wald a. A.) und Kapellmeister Christof Fritz (Dalaas) dirigierten die 55 Musikanten, die auf der Bühne Platz genommen hatten. Robert Mirgai, Vanessa und Martin Tasser, Marwin Marent und Julia Paulitsch spielten ihr erstes Konzert und verstärken die beiden Musikvereine in den Registern Tenorhorn, Querflöte, Posaune, Schlagwerk und Klarinette. Das Leistungsabzeichen in Bronze erhielt Nora Mirgai. Durch das Programm führten Katharina Klaudrat und Natalie Thöny. Beim abwechslungsreichen Programm waren alle Register des gemeinschaftlichen Klangkörpers gefordert. Mit dem Kaiserin Sissi Marsch wurde der Konzertabend schwungvoll eröffnet. Das historische Ereignis mit Andreas Hofer im Jahr 1809 wurde von den Dalaaser und Waldner Musikanten gekonnt im Stück „Tirol 1809“ musikalisch umschrieben. Neben lieblichen Melodien überbrachten die Musikanten die ausgetragenen Kämpfe mit ihren Instrumenten kraftvoll zum Ausdruck. Das Schlagwerk, welches während des gesamten Konzertes, für den richtigen Rhythmus sorgte, war am Beginn von Alpine Inspirations „schlagangebend“.

Freudige Holzklänge und beschwingte Melodien begleiteten die Konzertbesucher im Stück „Euphoria“ auf ihrer nächsten musikalischen Reise, bevor es mit „Pirates of the caribbean“ in die Welt der modernen Blasmusik ging. Der Fluch der Karibik wurde mit vereinigten Kräften aller Register und tollem präzisem Klarinettenspiel überzeugend interpretiert. Mit Selections from Encanto ließ nochmals das „Fünf-Mann-starke“ Schlagwerk aufhorchen, bevor das tiefe und hohe Blech, sowie das gesamte Holzregister überzeugend weiter in die Welt der modernen Blasmusik eintauchte. Mit einer schwungvollen Interpretation der bekannten West Side Story verabschiedeten sich die beiden Musikvereine offiziell bei den Konzertbesuchern. Das diesjährige Konzert war von gemeinsamem kraftvollem Musizieren geprägt. Liebliche Melodien sorgten für eine Klangwolke der Liebe und immer wieder auftauchende Solis verzauberten die Zuhörer. Mit den Zugaben „Puttin on the ritz“ und „Radetzky-Marsch“ bestätigten die Dalaaser und Waldner Musikanten nochmals das gelungene Projekt. Die Konzertbesucher, unter ihnen Bürgermeister Martin Burtscher, Landesrat Christian Gantner, sowie die Vertreter des Blasmusikverbandes Paul Dünser und Wolfram Baldauf, honorierten die tollen musikalischen Darbietungen mit tosendem Applaus.