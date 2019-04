Musikalische Ostergrüße

Die Harmoniemusik Dalaas überbrachte den Konzertbesuchern ein musikalischer Blumenstrauß.

Nach einem kraftvollen Start folgten sanfte Melodien des Holzregisters. Den schweren Aufstieg verpackten die Musikanten gekonnt kraftvoll, ehe sie mit schönen Melodien und einem Schlagzeugpart den Gipfel erklommen. Nach der Pause wurden die Zuhörer in die moderne Blasmusik entführt. Mit „Let me entertain you“ brillierten Solisten des Saxofon-, des Klarinetten- und des Hornregisters. Moderne Barockmusik – mit dem Stück „Rondo Barocco“ und der Harmoniemusik Dalaas ist das möglich. Zu Beginn typische Barockmusik vom Holzregister, gefolgt von hohem Blechklang und Begleitung auf dem Drumset. „A tribute to Charles Strouse“ – ein Musikstück insbesondere für Soloparts der Tenorhörner, Posaunen und Saxofone, begleitet von den Musikkameraden der Harmoniemusik Dalaas.