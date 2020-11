Musikalische Abwechselung zum Alltag

Fabio Devigili und Magnus Panek entführten die Besucher auf eine Reise

Altach. Ein kleines, feines Konzert zum Sonntagabend, eigentlich nichts Besonderes wären da nicht zwei Aspekte. Zum einen sind Pandemie bedingt, kulturelle Veranstaltungen derzeit mehr als nur dünn gesät und zum anderen durften sich die Besucher in der Altacher Kirche zum heiligen Nikolaus über den Auftritt zweier absoluter musikalischer Größen freuen. Der gebürtige Fraxner Fabio Devigili, wurde bereits mit 13 Jahren in das Begabtenförderprogramm des Vorarlberger Musikschulwerks aufgenommen, er maturierte als Mitglied der Förderklasse für musikalische Begabungen und lernte parallel noch am Landeskonservatorium. Seinen Weg zeichnen verschiedenste Auszeichnungen, seit 2015 wohnt Devigili in Wien und studiert dort am MUK im Hauptfach Jazz-Saxophon. Gerade in Wien steht er immer wieder mit internationalen Jazz Größen auf der Bühne. Sein kongenialer Partner in Altach an der Gitarre war der gebürtige Deutsche Magnus Panek, der seit 2004 an der Musikschule Bregenzerwald unterrichtet. Panek erlernte die Grundbegriffe des Gitarrenspiels in Barcelona und absolvierte erfolgreich die Hochschule der Künste in Berlin. Auch seine Vita ist geprägt von zahlreichen Auszeichnungen und Preise.