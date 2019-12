Musikalisch Karitativer Abend in der Pfarrkirche Mäder

Kirchenchor lud zu Benefizkonzert nach Mäder.

Mäder. Über ein durchwegs breites musikalisches Spektrum konnten sich die zahlreichen Besucher des Mäderer Adventkonzerts in der Pfarrkirche zum heiligen Bartholomäus erfreuen. Insgesamt vier Gruppen waren vor Ort mit dabei und wechselten sich in ihren Darbietungen immer wieder ab. Neben dem Veranstalter dem Mäderer Kirchenchor unter der Leitung von Stephanie Breuss, war dies der Kinderchor des Musikschule Rankweil-Vorderland unter der Leitung von Christine Breuss, das Bläserensemble der Bürgermusik Mäder 1900 unter der Leitung von Thomas Halfer, sowie die Gruppe Legere des Akkordeonclubs Altach unter der Leitung von Werner Heinzle. Nach der Begrüßung durch Vizebürgermeister Rainer Gögele unterhielten die Gruppen die Zuhörer mit dem ganzen Spektrum von vorweihnachtlicher Adventmusik. Neben Klassikern waren auch moderne Stücke zu hören, die vielen Vorarlberger Lieder und Stücke wurden auch durch die eine oder andere internationale Melodie ergänzt. Für kleinen Verschnaufpausen sorgte dazwischen immer wieder Bernarda Giesinger mit passenden Texten – manchmal humorvoll, manchmal zum Nachdenken. Der Reinerlös des Konzerts, welcher ausschließlich aus freiwilligen Spenden bestand, geht zur Erhaltung der Mäderer Pfarrkirche, Pfarrmoderator Romeo Pal spendete dann auch den kirchlichen Segen an die Besucher, ehe zum Abschluss alle Musiker und Sänger den Klassiker „Leise rieselt der Schnee“ zum Besten gaben. CEG