Musikalisch in den Herbst

Bürgermusik Klaus lud zum Herbstkonzert

Klaus. Hochsaison für alle Fans von gepflegter Blasmusik. Zu dieser Jahreszeit laden zahlreiche Musikvereine zu ihren jeweiligen Jahresabschlusskonzerten – so auch die Bürgermusik Klaus 1898, bei welcher das Herbstkonzert ein absoluter Fixpunkt im Kalender darstellt. Den Auftakt bildete dabei der Nachwuchs. Die Jugendmusik, die seit einigen Jahren eine Kooperation mit der Gemeindemusik Götzis bildete, begeisterte unter der Leitung von Kapellmeister Andreas Nigg die zahlreichen Gäste im Klauser Winzersaal. Zwischen den Stücken erhielten dabei Anni Huber sowie Samuel Willam ihre erspielten Leistungsabzeichen und wurden dafür ausgezeichnet. Im Anschluss daran nahmen die Musikanten des ersten Orchesters auf der Bühne Platz. Ebenfalls unter der Leitung ihres Kapellmeisters Andreas Nigg, wurde das Konzert mit dem Stück Faith of the Gods eröffnet und setzten das Konzert mit zwei Solostücken fort. Auch hierbei wurden zwei Musiker für ihre Leistungen ausgezeichnet Tobias Willam und Ramona Prem absolvierten jeweils das Leistungsabzeichen in Gold und wurden dafür vom Verein geehrt. Nach weiteren Musikstücken war es dann an der Zeit zwei Jubilare auszuzeichnen. Alexander Halbeisen – Mitglied einer absoluten Klauser Musikerfamilie ist bereits seit 25 Jahren fixer Bestandteil der Bürgermusik, Dietmar Walser sogar schon seit 40 Jahren. Beide erhielten aus den Händen von Obmann Simon Thöni, sowie Vizeobfrau Alexandra Müller ihre Ehrenurkunden, seitens ihrer Musikerkollegen wurde ihnen mit dem Marsch „Durch den Strudengau“ für ihren langjährigen Einsatz gedankt. Den Abschluss des herbstlichen Konzertreigens bildete der Konzertmarsch „Arsenal“ – ehe die Musiker mit großem Applaus bedacht in den gemütlichen Teil des Abend übergingen. Bei einem Gläschen an der Bar wurde auf das erfolgreichen Konzert ebenso angestoßen, wie auf ein erfolgreiche absolviertes Musikjahr 2019. CEG