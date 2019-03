Musikalisch durch das Kindergartenjahr

Kindergarten Bludenz Heilig-Kreuz begeisterte beim Konzert im „Zemma“

Von Nervosität keine Spur: Obwohl das Kindergartenkonzert des Bludenzer Kindergartens Heilig-Kreuz zahlreiche Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel und Geschwister anlockte und das „Zemma“ bis auf den letzten Platz gefüllt war, zeigten sich die „Kindi-Kids“ völlig entspannt und meisterten das fast einstündige Programm mit Bravour. Mit Liedern, Spielen und Tänzen stellten sie auf unterhaltsame Weise ihren Kindergartenalltag im Jahreswandel vor. Von „Dieser Tag soll fröhlich sein“ über den „Körperteil-Blues“ bis hin zu einem „Frühlingstanz“ und die an die EU-Hymne angelehnte „Ode an den Kindergarten“ – das von Kindergartenleiterin Elisabeth Meyer und den Pädagoginnen gemeinsam mit den Kindern einstudierte Konzert begeisterte das Publikum. „Eine tolle Leistung“, war auch Stadtpfarrer Pater Adrian im Anschluss an das Konzert voll des Lobes.