Musik vom Balkan im Freudenhaus

Am Mittwoch, 27. September gastiert Fanfare Ciocarlia im Freudenhaus Lustenau.

Lustenau. „It wasn’t hard to love you”, heißt es am kommenden Mittwoch ab 20.30 Uhr im Freudenhaus Lustenau. „Der Name wird Programm, man muss die Musik von Fanfare Ciocarlia einfach lieben“, verspricht Gastgeber Roman Zöhrer.

Im Jahr 1997 entschlossen sich 12 Musiker, mit einer bis dahin nie gehörten Druckwelle aus Tuben und Hörnern und wilden Kakophonien, aus Trompeten und Saxophonen die Welt von Zece Prăjini, einem kleinen Dorf in Rumänien, aus zu erobern. Entfesselte Blasmusik mit aller Wucht in die Welt zu tragen – das war die Idee. Der Rest ist Geschichte.

25 Jahre im Dienst osteuropäischer Blasmusikkultur zur Verbreitung von Lebensfreude lautet seither das Motto der Band. Nach unzähligen Tourneen und Millionen Kilometer rund um den Planeten, stoppen Fanfare Ciocarlia diese Woche in Lustenau. „Ihr unverwechselbarer Stil und ihr beispielloses Talent, Roots-Musik vom Balkan mit Anleihen aus Jazz, Pop- und Rockmusik zu veredeln, Blasmusik mit einer absurd anmutenden Präzision und Geschwindigkeit zu interpretieren hat der Band in der Musikszene zu Kultstatus verholfen“, freut sich Zöhrer auf das besondere Konzert. Die Rumänen werden am Mittwoch ihr neuestes Album “It wasn’t hard to love you” präsentieren – eine musikalische Ode an alle Fans von Fanfare Ciocarlia. Weitere Infos, Hörproben und Tickets unter www.freudenhaus.or.at (cth)