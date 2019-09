Musik verbindet. â€žRohrbacher Musigâ€œ feiert 40 Jahre

Den Auftakt zum Jubiläum bildete die Festmesse „26 Jahre Pfarrer Erich Baldauf“.

Dornbirn. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Musikvereins Rohrbach wurde die Verabschiedung von Pfarrer Erich Baldauf würdig mitgefeiert. So fand der Festgottesdienst am Sonntag nicht in der Pfarrkirche, sondern direkt im Festzelt statt. Das große Festzelt füllte sich. Viele Besucher kamen zum offiziellen Abschied des Dornbirner Seelsorgers, darunter waren auch Vertreter aus Kirche und Stadtpolitik. Allen voran dankte Stadtchefin Andrea Kaufmann für „26 Jahre Pfarrer Erich Baldauf“ und sprach dem aus Sulzberg stammenden Priester ihre Wertschätzung im Namen der Stadt Dornbirn aus. „Hard könne sich mit so einem Priester glücklich schätzen“, endete Kaufmann ihre Laudatio. Auch Baldauf bedankte sich für eine gute Zeit mit vielen guten Begegnungen und drückte, sichtlich gerührt, seine Wertschätzung mit einem Glas Blütenhonig als kleines Geschenk aus.