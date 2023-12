Musik verbindet Menschen

Bei der weihnachtlichen Feier der inklusiven All Stars Band der Rheintalischen Musikschule musizierten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Eltern.

Die Bandmitglieder sind stolz darauf in einer Band zu spielen. So wie auch die 35-jährige Anina aus Hohenems. Sie fährt jede Woche mit dem Bus direkt von ihrer Arbeit in Götzis nach Lustenau, um bei der Bandprobe dabei sein zu können. „Ich bin seit Anfang an dabei. In den ersten zwei Jahren habe ich Gitarre gespielt. Jetzt spiele ich am Xylophon“, erklärt sie. Ihre Mutter Gabriele Meusburger ist Vizeobfrau des Down-Syndrom-Vereins in Vorarlberg und unterstützt das Angebot der Rheintalischen Musikschule. „Wir haben die Eltern beim Start dieses Angebots vor drei Jahren informiert und sie mit den Leiterinnen vernetzt“, so Meusburger. Der Zulauf und die Nachfrage nach dem Angebot sind groß. Schon bald treten die All Stars wieder auf. Wer sie gerne live erleben möchte, hat die Möglichkeit beim Faschingskonzert der Rheintalischen Musikschule am 26. Januar 2024. Dort können diese engagierten Musikerinnen und Musiker erlebt werden. Bvs