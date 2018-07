Musik und Traktoren in Meiningen

Musikverein lud zum Dorffest

Am Abend war dann aber die Musik am Zug, zuerst unterhielt die Bauermusik Nofels, ehe die „Tiroler Alpengeister“ zum Tanz boten. Für alle Fußballfans gab es sogar ein Public Viewing. Am Sonntag folgten dann nach einem Gottesdienst auf dem Festplatz, ein Trachtenfrühschoppen mit der Jungmusik Meiningen und dem Musikverein Cäcilia Batschuns. Bei herrlichem Sommerwetter genossen die Besucher das zweitägige Fest und ließen sich vom Musikverein Meiningen bestens verköstigen. Neben feinsten Speisen vom Grill und aus der Pfanne, gab es zur Erfrischung diverse gekühlte Getränke, eine Weinlaube mit edlen Tropfen und eine Auswahl an erlesenen selbstgemachten Kuchen, an der Kaffeebar. Obmann Fleisch und seine Musiker zeigten sich am Ende mehr als zufrieden über das gelungene Wochenende. CEG