Musik und Geschmack aus aller Welt

Das beliebte Origano-Festival präsentierte sich in neuem Gewand.

Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher erlebten an zwei Tagen wieder musikalische Vielfalt gepaart mit kulinarischen Genüssen aus aller Welt. Die Kooperation zwischen Kulturabteilung, Conrad Sohm und Spielboden hat sich in den letzten Jahren bewährt und sprach durch die Kuratierung der unterschiedlichen Bands ein breites Publikum an. Beide Abende boten ein abwechslungsreiches, musikalisches Programm: von heimischen und österreichischen Bands über die USA bis hin zum Niger – das Origano Festival brachte erneut kulturelle Vielfalt auf die große Bühne am Dornbirner Marktplatz.