Musik und Genuss – Irland pur

23rd Irish Christams vor ausverkauftem Saal AmBach

Götzis. Sagenhafte 22 (!) Mal gastierte die Show „Irish Christams“ bisher in Götzis und es wunderte wohl keinen, auch die 23. Auflage war erneut ausverkauft. Ganz speziell in der Kummenberggemeinde: während bei den anderen Auftritten die Konzerte in Konzertformation gestuhlt sind, dürfen hier die Zuseher an Tischen sitzen. Der künstlerische Leiter Dietmar Haslinger der die musikalische Irland Reise neben Götzis unter anderem in Deutschland, der Schweiz und in Italien organisiert, definiert sich selbst als Hardcore Irland Fan und entführte das Götzner Publikum mit Hilfe seiner Künstler für einen Abend auf die grüne Insel. New Road feat. Cathy Jordan, John Doyle, Mike McGoldrick oder Lorraine Jordan lauten de klingenden Namen der Interpreten, die zwar nicht unbedingt in unseren Breitengraden geläufig sind, aber mit ihrem Gesang und ihrer Musik schaffen sie es binnen kürzester Zeit, dass sich viele Besucher geistig in einer idyllischen irischen Landschaft sehen. Seinen Teil dazu beigetragen hat mit Sicherheit auch das Angebot des AmBach Gastronomen „Gächters“, er zauberte eine bunte Auswahl an typisch irischen Speisen, wie zum Beispiel feinen Brötchen gefüllt mit Roastbeef oder Lachs, Irish Beef, oder Dublin Coodle und Colcannon, zwei irischen Eintopfvariationen. Bei wem trotz alles musikalischen und gastronomischen Bemühungen noch immer keine Irland Gefühle aufkamen, der konnte sich selbst an der Bar weiterhelfen, entweder mit einem Pint vom weltbekannten irischen Stoutbier Guinness, oder mit einem feinen Schluck vom irischen Wasser des Lebens, einem erlesenen Whiskey. Ein grandioser Abend frei nach einer uralten irischen Weisheit: Wer weder durch Musik, Essen oder Whiskey geheilt wird, hat gar keine Heilung zu erwarten. CEG