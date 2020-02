Musik über (Landes-)Grenzen hinweg

„Quarta einviertel“ gastiert am 13. Februar in Bludenz und tags darauf in St. Christoph

„Quarta einviertel“ ist es dabei ein Anliegen, nicht nur in Metropolen aufzutreten und so gibt es neben zwei Konzerten in Bregenz (15. Februar, Evangelische Kirche) und Schwarzenberg (16. Februar, Angelika-Kaufmann-Saal) auch Auftritte am Donnerstag, 13. Februar, um 19.30 Uhr in der Remise Bludenz sowie am Freitag, 14. Februar, um 18.30 Uhr in St. Christoph. Auf dem Programm stehen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart (Divertimento KV 136, D-Dur), Johann Sebastian Bach (Doppelkonzert d-Moll für zwei Violinen, Streicher und Basso continuo BWV 1043) und schließlich Antonin Dvorak (Serenade E-Dur, Op. 22). Als Solisten treten der in Wangen geborene Violinist Oskar Kaiser sowie David Kessler, der am Musikgymnasium Feldkirch maturiert hat und an der Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst Violine studiert. David Kessler ist übrigens mehrfacher „1. Preisträger“ beim Landes- und Bundeswettbewerb von „Prima la Musica“. Karten gibt es im Vorverkauf bei www.laendleticket.com, den Sparkassen und Raiffeisenbanken sowie auf www.musikladen.at.