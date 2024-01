Musik, Tanz und Magie fürs Koblacher Neujahrsfest

Zum Auftakt ins Jahr 2024 trifft sich ganz Koblach diesen Sonntag, 7. Jänner, in der DorfMitte zu einem bunten Neujahrsfest. Auf dem Programm steht das Konzert der beliebten Band "Die zitternden Lippen", die mit Songs wie "I feel good", "Mein kleiner grüner Kaktus" oder "New York, New York" für einen musikalischen Stilmix und beste Unterhaltung sorgen. Spezielle Arrangements mit Blues, Swing, Pop-Hits, Klassik oder Marschmusik zeigen das Talent, die Spielfreude und das große Repertoire der "Lippen".