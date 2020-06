Musik liegt wieder in der Luft

Letzte Woche startete auch der Hatler Musig-Nachwuchs mit den Proben.

Trotz Lockdown war man auch in der Jugendabteilung der Hatler Musig kreativ. Das Jugendteam dachte sich eine Familienschatzsuche aus, bei der die Musikanten mit ihren Familien diverse Rätsel bei verschiedenen Stationen in Dornbirn lösen konnten. Und auch musikalisch bewies man Ideenreichtum. Da es in den vergangenen Wochen nicht möglich war die alljährliche Schülerwerbung in den Volksschulen durchzuführen, dachte man sich kurzerhand eine Alternative aus. Einige Mitglieder der Pumuckl- und Jugendmusig drehten unterhaltsame Videos, um Neumitglieder zu werben. „In den Filmbeiträgen erklären die Kinder und Jugendlichen, was sie beim Verein so begeistert und wieso sie sich genau ihr jeweiliges Instrument ausgesucht haben“, beschreibt Kiara, die seit 2009 beim Verein ist und mit großer Leidenschaft seit 13 Jahren Oboe spielt.