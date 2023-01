Musik liegt in der Luft

Die Stadtmusik Bludenz ist aus dem Kulturleben der Alpenstadt nicht wegzudenken.

Das Vereinsjahr der Stadtmusik bietet viele Höhepunkte. “Neben traditioneller Marschmusik gibt es bei diversen Platzkonzerten in der Bludenzer Innenstadt auch Modernes von uns zu hören. Wir spielen bei Früh- oder Dämmerschoppen und sind bei so manch´ einem Musikfest live dabei”, informierte die Blaskapelle. Die Stadtmusik umrahmt die kirchlichen Feiern und ist natürlich auch beim Bludenzer Neujahrsempfang, in der Fasnat (mit Schlüsselübergabe am 18. Februar und großem Jöri-Umzug am 19. Februar) sowie beim Funkenabbrennen am 26. Februar mit von der Partie. Publikumsmagnete sind zudem das alljährliche Parkfest im Juli im Plettenbergpark und das traditionelle Cäciliakonzert Ende November im Stadtsaal. Die Leitung der Stadtmusik wird im Vorstands-Team organisiert, dem Obfrau Doris Tagwerker, Andreas Nuderscher und Ralf Mahner angehören.