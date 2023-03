Musik, Leidenschaft und Begeisterung bei Superar

Am Dienstag, den 21. März findet um 18 Uhr in der Kulturbühne ein Konzert der Superlative statt: Über 200 Kinder singen zum Chorjubiläum "10 Jahre Superar" - Eintritt frei, freiwillige Spenden erbeten.

Superar – Kinder stärken

Superar (deutsch: Grenzen überwinden) wird 10 Jahre alt. Der Verein Superar arbeitet mit professionellen Musiker:innen und bietet Kindern und Jugendlichen kostenlosen Zugang zu kultureller Förderung. So erreicht die vielschichtige positive Wirkung von Musik Kinder und Jugendliche unabhängig von ihrem kulturellen, religiösen, sprachlichen und ökonomischen Hintergrund. Insgesamt arbeitet Superar derzeit mit über 3000 Kindern und Jugendlichen in sieben europäischen Ländern. Insgesamt arbeitet Superar in Vorarlberg mit 500 Kindern. Das Konzert in der Kulturbühne AmBach beginnt am Dienstagabend um 18 Uhr bei freiem Eintritt, freiwillige Spenden für die Arbeit des Vereins sind willkommen!