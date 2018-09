Musik, Kartenspiele und gutes Essen – die Zutaten für ein erfolgreiches Wochenende

Sommerlager der Jungmusikanten des Schützenvereins Koblach war ein musikalischer Volltreffer

Dieses Jahr war das Wetter nicht so gut gestimmt, der Regen war im Dauereinsatz und somit fiel die „Marschprobe“ buchstäblich ins Wasser. Doch die Jugend machte das Beste daraus und amüsierte sich mit dem beliebten Kartenspiel „Hose ab“, die gemütliche Bauernstube lud dazu regelrecht ein! Ebenfalls fand eine spannende Musikolympiade großen Anklang. Die Zwillinge Eva Maria und Fabian feierten am Samstag zusammen mit der ganzen Jungmusik ihren 13. Geburtstag – dazu haben Tanja und Christopher mit einem großartigem Pulled Pork überrascht! „Danke nochmal an die Familie Dolak. Natürlich dürfen wir unsere Supergriller vom Schützenmusikverein Koblach nicht vergessen Günther und Andi haben uns täglich mit köstlichem Frühstück und Abendessen verwöhnt, ebenfalls eine Dank an den Peterhof in Furx der den Mittagstisch für uns organisierte“, so das Organisationsteam.