Musik-Kabarett aus dem Bregenzerwald in der Remise Bludenz

Bludenz. „Die drei Friseure” nehmen das Publikum am Samstag, 19. September, mit auf eine absurde Reise durch die Welt und die Musikgeschichte. Sie spielen ein Loblied auf ihren Berufsstand und sind dabei politisch unkorrekt und leicht daneben.

Was vor mehr als 20 Jahren als Straßenmusik begann, führte mittlerweile nach Moskau, Deutschland, quer durch Österreich und zu mehreren Kleinkunstpreisen. Ein „Die drei Tenöre“-Plakat in der Wiener Innenstadt gab den Friseuren ihren Namen und die anfangs ernst gemeinte Straßenkapelle entwickelte sich immer mehr zu einer hoch toupierten Mischung aus musikalischen Abgründen und unnachahmlichem Humor.

Mit ihrem aktuellen Programm „Jetzt mit lustig" präsentieren „Die drei Friseure“ am Samstag, 19. September, um 20 Uhr in der Remise Bludenz stolz die wohl bekömmlichste Show der letzten zwanzig Jahre. Ein kundenfreundliches Unterhaltungsprogramm, das sich die Haare gewaschen hat – ein Blumenstrauß an bunten Melodien, präsentiert mit lustigen Kopfbedeckungen. Das kann ja heiter werden!