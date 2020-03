Musik ist etwas Wichtiges im Leben

Der 9. Förderpreis der Rheintalischen Musikschule Lustenau, mit Unterstützung der Raiffeisenbank im Rheintal und der Marktgemeinde Lustenau, war wieder ein voller Erfolg.

Lustenau. Die Preisverleihung, eingebettet in das Preisträgerkonzert, bildet jedes Jahr den Höhepunkt des Musikwettbewerbs. 68 Mitwirkende konnten den „Lohn“ für ihr Engagement und ihre Darbietungen in Empfang nehmen. Die Direktorin der Musikschule, Doris Glatter-Götz, die zusammen mit Landeskinderchorleiterin Birgit Plankel und Prof. Thomas Kreuzberger aus Wien die Jury bildete, zeigte sich hocherfreut über die gelungene Veranstaltung. Sie erinnerte in ihrer Dankesrede auch daran, dass Klavierlehrer Ferenc Röczey einst den Impuls zum Förderpreis gegeben hatte.