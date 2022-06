Musik in allen Variationen

Die Musikschule Dornbirn hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen.

Dornbirn. Schon von weitem waren Posaunenklänge und Trommelwirbel zu hören – ein ganzes Potpourri an verschiedenen Klängen drang aus der Musikschule, die bei schönstem Wetter zum Tag der offenen Tür geladen hatte. Der Ansturm an Kindern und Eltern war groß, die sich durch die verschiedenen Angebote der Dornbirner Musikschule durchprobieren wollten. „Die Nachfrage ist deutlich gestiegen – jetzt hoffen wir nur, dass wir im kommenden Schuljahr alle Kurse möglichst ohne Einschränkungen durchführen können. Auch Auftritte sollten wieder möglich sein“, sagte der Direktor der Musikschule Dornbirn Ivo Warenitsch. Wie alle Bildungseinrichtungen hatte die Musikschule mit den Corona-Maßnahmen zu kämpfen und musste den Kursbetrieb in den letzten zwei Jahren deutlich einschränken.

Ausprobieren erwünscht

Beim Tag der offenen Tür durften die Kinder viele verschiedene Instrumente ausprobieren, um so herauszufinden, wo ihre Vorlieben sind. Dabei wurde in die Tasten gehauen, in Mundstücke geblasen, es wurden Saiten gezupft und Felle zum Schwingen gebracht. Lehrpersonen gaben Tipps zur Wahl des passenden Instrumentes und gleichzeitig Einblick in den Unterricht an der Musikschule. Auch das Angebot für die Jüngsten „Elementares Musizieren“ stellte sich vor. Ein Shuttle-Zügle fuhr die Besucher umweltfreundlich zwischen den beiden Standorten in der Rosenstraße und am Kehlerpark hin und her.

Tanz und Musik

Im Jazzseminar hatte auch die Tanzabteilung ihre Türen geöffnet und lud zum Mitmachen ein. In der Theaterwerkstatt konnten die Kinder in andere Rollen schlüpfen und sich beim Kleinen Zirkus in Akrobatik versuchen. Außerdem bekamen Jazz- und Popfans Einblick in die vielfältigen Unterrichtsangebote am Jazzseminar. Von 10 bis 12 Uhr gaben Schüler und Schülerinnen auf der Bühne Kostproben ihres Könnens. Stärken konnten sich die zahlreichen Besucher anschließend im „Musikcafé“.