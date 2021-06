Musik im Klassenzimmer

Die Jugendmusik des Musikverein Concordia hat den Schülern der Volksschule Rotkreuz ihre Instrumente vorgestellt.

Lustenau Es war ein besonderer Besuch, den die Jugendmusiker des Musikverein Concordia diese Woche gemacht haben. Sie haben in allen Klassen der Volksschule Rotkreuz den Schülern ihre Instrumente vorgestellt und dabei verschiedene Lieder angestimmt. Die Schüler waren begeistert und freuten sich über diesen abwechslungsreichen und beschwingten Besuch in ihrer Schule. Auch die Jugendlichen des Musikvereins genossen diesen Vormittag, bei dem sie ihre Freude an der Musik anderen wieder präsentieren konnten. Bvs