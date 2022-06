"Musik im Garten" in den Gasthöfen

Hier spielt die Musik! „Musik im Garten“ lädt an drei Sommerabenden ein, in den Gastgärten zusammenzukommen, um bei feiner Musik und in guter Gesellschaft das Dorfleben zu beleben. Der Löwen Tisis macht am Donnerstag, 23. Juni, den Anfang.

Feldkirch. „Die Gassen Deiner Stadt“ – das heißt: man trifft sich, genießt und feiert den Sommer in Feldkirch. Über die Grenzen der Innenstadt hinaus lädt dabei die Veranstaltungsreihe „Musik im Garten“ ein in den Stadtteilen zusammenzukommen, um lokale Geschichten mit inspirierenden Gesprächen und stimmungsvoller Musik zu verbinden und einen geselligen Abend zu verbringen.

Die Feldkircher Gastgärten in den Ortsteilen sind seit jeher ein beliebter Ort der Begegnung und der Geselligkeit. Ob als Ziel einer Radtour, eines Abendspaziergangs oder als Treffpunkt mit Freunden – wenn man „im Dorf“ unter den schattenspendenden Baumkronen ein erfrischendes Getränk genießt, kommt man gern mit Menschen zusammen. „Musik im Garten“ unterstreicht dieses Szenario an drei Abenden an unterschiedlichen Locations mit Live-Musik. Und dann wissen wir bestimmt: der Sommer ist angekommen!

Alle Termine von „Musik im Garten“,

jeweils ab 19 Uhr, Eintritt frei.

Donnerstag, 23. Juni | Braugaststätte Löwen Tisis

Live-Musik von „Mir Drei“

Freitag, 22. Juli | Landgasthof Schäfle Altenstadt

Live-Musik von „Comeback“

Donnerstag, 4. August | Gasthof Löwen Nofels

Live-Musik von „Two Tube“